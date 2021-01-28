Кокорин выбрал игровой номер в "Фиорентине"

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Кокорин выбрал игровой номер в "Фиорентине"Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин будет играть в своем новом клубе под номером 91. Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба в своем официальном Твиттере.

Россиянин, очевидно, сможет выйти на поле в официальном матче за "фиалок" не ранее 5 февраля. На эту дату запланирован матч с "Интером".

Встречу с "Торино", которая состоится в пятницу, 29-летний футболист пропустит из-за отсутствия рабочей визы.

Напомним, трансфер Кокорина из "Спартака" обошелся "Фиорентине" в 4,5 миллиона евро. Контракт с игроком рассчитан до 2024 года.

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