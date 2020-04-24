Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"

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Кокорин выбрал между "Зенитом" и "Ромой"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин в передаче "КраСава" рассказал, в каком клубе хочет остаться.

"Я по-прежнему люблю Питер. Если мы сядем, поговорим хорошо, то, конечно, я выберу Питер. Но если поговорим плохо, то, конечно, оказаться в таком клубе, как "Рома" - большая мечта", - заявил футболист.

Ранее Кокорин рассказал, какие итальянские клубы им интересуются.

А еще: Аршавин посоветовал "Зениту" вернуть Кокорина| http://soccernews.ru
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