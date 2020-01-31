Кокорин вылетел на сбор "Зенита-2"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подтвердил, что примет участие во втором сборе дубля питерской команды.
"На сбор "Зенита-2" я ещё не прибыл. Только вылетаю", - цитируют футболиста "РИА Новости".
Напомним, что руководство "сине-бело-голубых" отправило Кокорина в дубль после его отказа переходить в "Сочи".
Контракт форварда с клубом истекает летом, однако не исключено, что он будет расторгнут досрочно. За ситуацией следит "Локомотив", а летом скандальным игроком интересовался "Спартак".
Не пропустите: Кокорин объяснил свой отказ переходить в "Сочи". | http://soccernews.ru
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