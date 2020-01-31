Кокорин вылетел на сбор "Зенита-2"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин подтвердил, что примет участие во втором сборе дубля питерской команды.

"На сбор "Зенита-2" я ещё не прибыл. Только вылетаю", - цитируют футболиста "РИА Новости".

Напомним, что руководство "сине-бело-голубых" отправило Кокорина в дубль после его отказа переходить в "Сочи".

Контракт форварда с клубом истекает летом, однако не исключено, что он будет расторгнут досрочно. За ситуацией следит "Локомотив", а летом скандальным игроком интересовался "Спартак".

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