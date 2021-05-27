Кокорин выложил фото из больницы

Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Форвард "Фиорентины" Александр Кокорин опубликовал в своём инстаграме фото, на котором он находится в больничной палате.

По информации телеграм-канала "Мутко против", "Кокорин вернулся в Россию и решил заняться своей внешностью. Почти сразу после прилета из Италии он отправился в институт пластической хирургии".

Напомним, что Александр стал игроком "Фиорентины" 27 января, перейдя из московского "Спартака".

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в четырёх матчах Серии А и не отметился результативными действиями.