Кокорин вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата

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Кокорин вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился забитым голом в матче с "Уралом" (2:1).

Таким образом, это 10-й гол форварда в чемпионате. Кокорин возглавил список бомбардиров, обогнав Федора Смолова, на счету которого 9 забитых мячей.

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