Кокорин вышел на третье место по голам за российские клубы в Лиге Европы

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин оформил дубль в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Реал Сосьедада".

Теперь в активе 26-летнего футболиста 16 забитых мячей во втором по значимости еврокубковом турнире и по этому показателю он обогнал Андрея Аршавина.

Кроме того, Кокорин вышел на третье место среди игроков российских клубов по голам в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Впереди нападающего "Зенита" находятся Александр Кержаков (21) и Вагнер Лав (20).

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