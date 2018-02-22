Кокорин вышел на второе место в списке лучших Лиги Европы в этом сезоне

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенит" играет с "Селтиком" (3:0, второй тайм).

Третий мяч в этой поединке на счету нападающего Александра Кокорина.

Стоит отметить, что форвард забил девятый гол в этом розыгрыше Лиги Европы и он занимает второе место в списке лучших снайперов турнира.

Больше голов на счету только у нападающего "Атлетика" Ариса Адуриса – 10 мячей.

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