Кокорин высказался о ближайших целях "Зенита"

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Кокорин высказался о ближайших целях "Зенита"Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин высказался о ближайших целях своей команды.

"Ближайшие цели "Зенита"? Если говорить о Лиге Европы, то в следующем туре нужно побежать дома "Вардар" и обеспечивать себе первое место в группе. А также мы должны реабилитироваться на внутренней арене. Необходимо переключаться на чемпионат России и возвращать свои очки", - цитирует 26-летнего нападающего Советский спорт.

Напомним, Кокорин высказался о неудачах "Зенита". | soccernews.ru

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