Кокорин высказался о нашумевшей истории с шампанским

Теги александр кокоринпавел мамаев

Кокорин высказался о нашумевшей истории с шампанскимФорвард питерского "Зенита" Александр Кокорин высказался о нашумевшей истории с шампанским, участником которой он стал вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Ладно, если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную, но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать", - приводит слова 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Кокорин объяснил свою удачную игру в новом сезоне. | soccernews.ru

комментарии
hopnick

а теперь гуглим "Лев Яшин на отдыхе после победы на Евро" Дегенеративное хуйло на кокорине .

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