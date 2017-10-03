Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин высказался о нашумевшей истории с шампанским, участником которой он стал вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

"Ладно, если бы это произошло во время турнира или моего вызова в сборную, но это произошло на отдыхе. Не надо об этом забывать", - приводит слова 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Кокорин объяснил свою удачную игру в новом сезоне. | soccernews.ru