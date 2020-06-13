Кокорин высказался о невыплате "Зенитом" 18 тысяч рублей в месяц

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о своём отношении к невыполнению "Зенитом" обязательств по контракту с ним.

Напомним, что после выхода из тюрьмы питерский клуб прописал в контракте футболиста месячную зарплату на уровне МРОТ - 18 тысяч рублей. Однако форвард так и не получил обещанных денег.

"Спасибо "Сочи", что забрали меня и платят хорошие деньги. Про те деньги от "Зенита" я забыл, пусть это будет на их совести", - сказал Кокорин.

Контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом. Россиянин раздумывает над продолжением карьеры в Европе.

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