Кокорин высказался о невыплате "Зенитом" 18 тысяч рублей в месяц
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал о своём отношении к невыполнению "Зенитом" обязательств по контракту с ним.
Напомним, что после выхода из тюрьмы питерский клуб прописал в контракте футболиста месячную зарплату на уровне МРОТ - 18 тысяч рублей. Однако форвард так и не получил обещанных денег.
"Спасибо "Сочи", что забрали меня и платят хорошие деньги. Про те деньги от "Зенита" я забыл, пусть это будет на их совести", - сказал Кокорин.
Контракт игрока с "Зенитом" истекает этим летом. Россиянин раздумывает над продолжением карьеры в Европе.
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