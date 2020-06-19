Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом"

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Кокорин высказался о первом тайме матча "Сочи" с "Ростовом"

Форвард "Сочи" Александр Кокорин после первого тайма с "Ростовом" (7:1; второй тайм) поделился мнением об игре 23-го тура РПЛ.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что вся команда "Ростова" ушла на карантин из-за шести заболевших коронавирусом футболистов. Руководство команды просило перенести матч 23-го РПЛ с "Сочи", однако южане не согласились откладывать встречу. В итоге "Ростов" выпустил смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003.

В первом тайме футболист забил 2 гола.

"Насколько было шоком пропустить на первой минуте? Да не то чтобы шоком… Мы вышли на поле, держа в голове, что приехала другая команда. Все мы это прекрасно понимаем. Может, есть какая-то расслабленность. Забили четыре мяча, но играем очень расхлябанно, не подготовлены до конца.

Как бы то ни было, мы готовились как к команде Премьер-Лиги. Я тоже дебютировал в 17 лет. Это не ребята, а мальчики, которые уже должны помогать в том числе сборной России и выходить на новый уровень. Мы готовились как к "Ростову", разбирали серьезно, но, может, в голове все равно сидит, что это другая команда, хотя вроде бы и нет.

Их вратарь все тащит? У ребят дебют, они хотят проявить себя. Надо отдать им должное. У вратаря получилось отбить пенальти, еще пару хороших моментов. Это его будущие контракты и команды.

Первый тайм мы, мягко говоря, провалили. Если поймем это и сделаем поправки, то во втором тайме забьем еще пару мячей и, надеюсь, не пропустим", - сказал Кокорин.

В текущем сезоне футболист в 5 матчах забил 6 голов в РПЛ.

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