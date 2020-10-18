Кокорин высказался о победе "Спартака" в матче с "Химками"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин отметил хорошую подготовку "Химок" после победного матча 11-го тура РПЛ, который закончился со счетом 3:2.

Отметим, в этой встрече 29-летний футболист забил свой первый гол за красно-белых, реализовав пенальти.

"Да, что говорить. Команда - красавцы. Много проблем перед этой игрой было, у ребят всякие болячки, но мы выстояли и обыграли неприятного соперника, который хорошо обороняется", - цитирует Кокорина "СЭ".

После 11 туров "Спартак" с 24 баллами занимает 2 место в турнирной таблице.

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