Кокорин высказался о Роналдо, Левандовски и Суаресе

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, выступающий за "Сочи" на правах аренды, высказался о некоторых форвардах мирового уровня.

"Роберт Левандовски очень хорош, но "Бавария" - машина. Мне больше нравятся игроки, забивающие за счет индивидуального мастерства, а не благодаря мощной команде.

Я просто очень люблю такой стиль: ребята, умеющие обвести и забить. Таким был Роналдо. Сейчас, наверное, таких нет.

Есть много топовых бомбардиров, таких как Луис Суарес. Он неуклюжий, бегает, спотыкается, однако у него много результативных действий. Ну что с него взять?" - заявил Кокорин.

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