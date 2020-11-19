Кокорин высказался о срыве трансфера в "Локомотив"
Форвард "Спартака" Александр Кокорин на ютуб-канале Нобеля Арустамяна высказался о том, почему не перешел в "Локомотив".
"Николич хороший. Мы не виделись с ним, а разговаривали по телефону, он и его агент произвели на меня хорошее впечатление, мы приятно общались.
Понятное дело, может быть, когда футболиста хотят, все равно строят такой диалог, что... Мне показалось, что они суперпорядочные ребята, и о клубе сильно переживают, хоть они там и не так давно.
Только теплые слова могу о них сказать, хоть, повторюсь, я их и не видел даже.
Понятное дело, большим плюсом "Локомотива" была Лига чемпионов. Я, конечно, это рассматривал.
Я им сказал: "Давайте, пусть пройдет ваш совет, как это все там происходит, одобрят или не одобрят, и там уже будет конкретика какая-то". Когда совет прошел, мне перезвонили и сказали: "Сорри", - рассказал футболист.
Напомним, Кокорин перешел в "Спартак" в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
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