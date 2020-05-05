Кокорин высказался о своём будущем в "Зените" и "Сочи"

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Кокорин высказался о своём будущем в "Зените" и "Сочи"

Нападающий Александр Кокорин признался, что на сегодняшний день нет никакой определённости касательно его будущего.

Напомним, что в мае истечёт аренда 29-летнего футболиста в "Сочи", а в июне подойдёт к концу его контракт с "Зенитом".

"Никаких новостей нету. Я хочу, чтобы чемпионат продолжился, потому что я в "Сочи" и хочу доиграть. Если чемпионат закончится, то и мне тут делать нечего. Нужно будет заниматься своими вопросами. Но как это будет выглядеть - непонятно. Контракт истекает через две недели, и что дальше?" - сказал Кокорин.

Ранее форвард дал понять, что рассматривает вариант с переходом в европейский клуб. Из зарубежных команд он отдаёт предпочтение "Роме".

Не пропустите: Бывший тренер "Зенита" заявил, что Кокорин не вернется в петербургский клуб. | http://soccernews.ru
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