Кокорин высказался о своих перспективах в сборной России
Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде за "Сочи", в эфире ютуб-канала "КраСава" рассказал, связывалась ли с ним сборная России.
"Для меня перенос - это плюс, будет много времени набрать форму, поиграть и быть готовым лучше, чем сейчас. Насколько знаю, меня бы сейчас не вызвали.
Я с ребятами, докторами, администраторами всегда на связи, есть какие-то вопросы, в которых они могут помочь, тут проблем нет.
С Саламычем, понятно, я очень давно не общался, но тренерский персонал сборной был на товарищеских матчах последних", - сказал футболист.
Кокорин играл в сборной России с 2011 по 2017 год.
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