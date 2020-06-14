Кокорин высказался о тренере "Зенита" Анатолии Тимощуке

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Кокорин высказался о тренере "Зенита" Анатолии Тимощуке

Форвард "Зенита" Александр Кокорин, играющий в аренде в "Сочи", рассказал, что думает о тренере петербургского клуба Анатолии Тимощуке.

"У меня со всеми, с кем я играл в команде, сохранились хорошие отношения. Тимощук тренировал, когда я был в "Зените". Мы с ним на связи.

Даже если я ухожу в другой клуб, мы с ним часто шутим, у нас есть истории всякие. Подкалываем друг друга. Он мне кубок Лиги чемпионов присылает каждую минуту. Уже достал реально", - заявил Кокорин в эфире ютуб-канала Александра Алиева "Кент".

Напомним, в 2013 году Тимощук выиграл Лигу чемпионов в составе мюнхенской "Баварии".

Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает этим летом. Россиянин раздумывает над продолжением карьеры в Европе.

Не пропустите: Кокорин назвал две причины своего перехода в "Анжи" в 2013 году. | http://soccernews.ru
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