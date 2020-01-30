Кокорин высказался о возможности расторгнуть контракт с "Зенитом"

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Кокорин высказался о возможности расторгнуть контракт с "Зенитом"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин ответил на вопросы о возможном уходе из питерского клуба.

"Завтра появлюсь в "Зените-2". Потом уже, после сбора, буду решать. Когда смогу вернуться и увидеть контракт - пока непонятно. Рассматриваю ли я возможность расторжения контракта? Не могу сказать, ещё не изучил соглашение", - отметил 28-летний форвард.

Напомним, что Кокорина не взяли на второй сбор "Зенита" после отказа переходить в "Сочи" на правах аренды. Его отправили в дубль для подготовки ко второй части сезона.

На фоне происходящего в СМИ появилась информация о желании футболиста досрочно прекратить сотрудничество с "сине-бело-голубыми" и уехать в Европу.

Не пропустите: Пресс-служба "Сочи" пошутила по поводу отказа Кокорина переходить в клуб. | http://soccernews.ru
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