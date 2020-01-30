Кокорин высказался об интересе со стороны "Локомотива"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации о том, что им интересуется московский "Локомотив". Об этом сообщает Sport24.ru.поделился мыслями о своем будущем.

"Я бы и рад что-то сказать по поводу интереса "Локомотива", но не могу этого сделать, потому что "Зенит" свою позицию до сих пор не обозначил", - сказал Кокорин.

Напомним, на прошлой неделе "Сочи" арендовал футболиста, однако тот отказался менять клубную прописку, за что в итоге был отправлен в дубль "Зенита".

Позднее появились слухи, что 28-летний нападающий задумался о досрочном прекращении сотрудничества с "сине-бело-голубыми". Его контракт с питерским клубом истекает летом.

Не пропустите: Кокорин не собирается возвращаться в "Динамо". | http://soccernews.ru