Кокорин высказался об интересе со стороны "Локомотива"

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Кокорин высказался об интересе со стороны "Локомотива"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин высказался по поводу информации о том, что им интересуется московский "Локомотив". Об этом сообщает Sport24.ru.поделился мыслями о своем будущем. 

"Я бы и рад что-то сказать по поводу интереса "Локомотива", но не могу этого сделать, потому что "Зенит" свою позицию до сих пор не обозначил", - сказал Кокорин.

Напомним, на прошлой неделе "Сочи" арендовал футболиста, однако тот отказался менять клубную прописку, за что в итоге был отправлен в дубль "Зенита".

Позднее появились слухи, что 28-летний нападающий задумался о досрочном прекращении сотрудничества с "сине-бело-голубыми". Его контракт с питерским клубом истекает летом.

Не пропустите: Кокорин не собирается возвращаться в "Динамо". | http://soccernews.ru
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