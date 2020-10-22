Кокорин высказался об отношении общества к зарплатам российских футболистов

Форвард московского "Спартака" Александр Кокорин признался, что не понимает негативного отношения людей к российским футболистам из-за их доходов.

"У меня менталитет более европейский. Там другое отношение к деньгам и роскоши. Посмотри на чёрных рэперов, что они выставляют. Представляешь, если в России такое выставить? Это же будет ужас вообще. Я же это делаю, когда есть настроение. Проснулся - сфоткался с Lamborghini. Я это сделал не для того, чтобы... Это моя машина. Я её купил, она у меня есть. я же не показываю чего-то, что у меня нет.

Народ почему-то думает, что на налоги, которые они платят, содержимся мы. Я также плачу налоги, и они у меня суперогромные. Если взять всю мою историю и посчитать, будет приличная сумма. Это стереотип, который сложился, что мы содержимся на их деньги. Если сравнить нас с ребятами из хороших клубов, сборных... Взять того же Неймара - он получает 40 миллионов. Это 3 миллиона евро в месяц. Никто не говорит, что мы на его уровне, поэтому мы получаем в 10 раз меньше", - сказал Кокорин.

Напомним, что 29-летний нападающий является самым высокооплачиваемым игроком "Спартака" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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