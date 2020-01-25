Кокорин выйдет в стартовом составе "Зенита" на товарищеский матч с "Ред Булл Зальцбург"

Несмотря на официальное объявление о переходе на правах аренды в "Сочи", форвард Александр Кокорин продолжает играть за "Зенит".

Тренерский штаб "сине-бело-голубых" включил 28-летнего футболиста в стартовый состав на товарищеский матч с "Ред Булл Зальцбург".

Ранее нападающий уже принимал участие в контрольной игре против "Аль-Увайнаха", будучи де-юре игроком "Сочи". Тогда Кокорин вышел на поле с капитанской повязкой и оформил хет-трик.

Матч "Зенит" - "РБ Зальцбург" стартует в 16:00 по московскому времени.

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