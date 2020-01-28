Кокорин: "Я еду на второй сбор с "Зенитом-2"

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Кокорин: "Я еду на второй сбор с "Зенитом-2"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что отправится на второй сбор с "Зенитом-2". Об этом информирует ТАСС.

Ранее жена футболиста сообщила, нападающий не уйдет в аренду в "Сочи", а будет выступать в "Зенитом-2".

"Единственное, что могу сказать, я еду на второй сбор с "Зенитом-2", пока о дальнейшем я затрудняюсь ответить. Моя позиция? Я ее пока не обсудил, мне нужно увидеть мой контракт и посмотреть, как он выглядит. Потом уже я приму решение со своей семьей.

Рассматриваю ли возможность сменить клуб по истечении контракта летом? Пока мне тяжело ответить. Тут не все от меня зависит", - сказал Кокорин.

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