Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"

Александр Кокорин подтвердил, что для трансфера в "Фиорентину" осталось совсем немного.



"Да, можно сказать, что я практически игрок "Фиорентины". Осталось пройти медицинские тесты и подписать", - заявил футболист в интервью журналисту "Матч ТВ"

Напомним, что агент Кокорина утверждает, что в понедельник россиянин отправится в Рим на медобследование, после которого подпишет контракт с итальянским клубом.



В текущем сезоне РПЛ футболист выходил на поле в футболке "Спартака" в 8 матчах и смог дважды забить голы (оба с пенальти).

"Фиорентина" занимает 14 строчку таблицы в Серии А в текущем сезоне. В активе команды 18 набранных очков за 18 матчей.



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