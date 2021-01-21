Кокорин: "Я практически игрок Фиорентины"
Александр Кокорин подтвердил, что для трансфера в "Фиорентину" осталось совсем немного.
"Да, можно сказать, что я практически игрок "Фиорентины". Осталось пройти медицинские тесты и подписать", - заявил футболист в интервью журналисту "Матч ТВ"
Кокорин: «я уже практически игрок «Фиорентины», осталось пройти медосмотр». pic.twitter.com/U8UJDT6nS5— Semen Zigaev (@aladier2) January 21, 2021
Напомним, что агент Кокорина утверждает, что в понедельник россиянин отправится в Рим на медобследование, после которого подпишет контракт с итальянским клубом.
В текущем сезоне РПЛ футболист выходил на поле в футболке "Спартака" в 8 матчах и смог дважды забить голы (оба с пенальти).
"Фиорентина" занимает 14 строчку таблицы в Серии А в текущем сезоне. В активе команды 18 набранных очков за 18 матчей.
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