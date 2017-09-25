Кокорин: "Я рад возвращению в сборную"

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Кокорин: "Я рад возвращению в сборную"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин остался доволен вызовом в сборную России для подготовки к ближайшим товарищеским матчам.

"Я рад возвращению в сборную. Буду оправдывать возложенные не меня ожидания. Впереди у нас два контрольных матча, в которых мы должны продолжить подготовку к чемпионату мира" - сказал 26-летний футболист.

Напомним, что Кокорин не вызывался в сборную с ноября 2016 года.

Российская национальная команда 7 октября сыграет с Южной Кореей, а 10 октября померится силами с Ираном. | http://soccernews.ru

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