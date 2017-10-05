Кокорин: "Я уговорил Дзюбу остаться в "Зените"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин высказался о несостоявшемся уходе из клуба своего партнера по команде Артема Дзюбы.

"Я не могу сказать, хотел он уйти или нет. Разговоры были. Но я ему сказал, что, если ты уйдешь отсюда, твоя карьера пойдет вниз, и ты совершишь ошибку. Я сказал ему так, потому что прекрасно знаю его способности как игрока. Фактически я его уговорил не уходить никуда и сказал, что за место в основе нужно бороться и доказывать здесь. "Зенит" на данный момент - самый сильный клуб России. Прежде чем идти куда-то в неизвестность, надо пробовать свои силы здесь", - цитирует 26-летнего нападающего чемпионат.com.

Напомним, Оздоев высказался о прогрессе Кокорина. | soccernews.ru