Кокорин: "Я устал от того, что много всего - и план надо выполнить на работе, и успеть потренироваться"

Игрок "Зенита" Александр Кокорин заявил, что работа в тюрьме занимает слишком много времени. Об этом сообщает "МК".

"Я устал от того, что много всего - и план надо выполнить на работе, и успеть потренироваться. И пока ведь все тут новое, непривычное, нужно время, чтобы втянуться", - сказал футболист.

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали о питании в колонии.

Напомним, что суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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