Кокорин: "За такое нарушение, как на Луневе, нужно пожизненно дисквалифицировать"

Нападающий сборной России Александр Кокорин прокомментировал травму вратаря команды Андрея Лунева, которому коленом в голову попал форвард испанцев Родриго.

"У Лунева очень страшная травма, это просто провал. За такое не только надо удалять, но и пожизненно дисквалифицировать. Там очень сильное рассечение, возле виска. Лунев пришел в себя, но не очень понимал, в чем дело", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что Лунев получил сотрясение мозга и скальпированную рану головы.

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