Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился дублем за "Зенит-2" в товарищеском матче против "Гремио Новоризонтино" (4:1).

Форвард поразил ворота соперника на 68-й и 69-й минутах.

Напомним, что футболист был переведен во вторую команду петербургского клуба из-за отказа перейти в "Сочи" на правах аренды. Позднее появилась информация, что влиятельный чиновник из администрации президента России не хочет видеть Кокорина в составе "Зенита".

28-летний Кокорин выступает за "Зенит" с января 2016 года. Всего он провел за петербургский клуб 92 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 12 результативных передач. С октября 2018 по сентября 2019 года футболист сидел сначала в СИЗО, а затем в колонии общего режима за избиение нескольких человек.

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