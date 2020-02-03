Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин забил два гола в матче за "Зенит-2"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился дублем за "Зенит-2" в товарищеском матче против "Гремио Новоризонтино" (4:1).

Форвард поразил ворота соперника на 68-й и 69-й минутах.

Напомним, что футболист был переведен во вторую команду петербургского клуба из-за отказа перейти в "Сочи" на правах аренды. Позднее появилась информация, что влиятельный чиновник из администрации президента России не хочет видеть Кокорина в составе "Зенита".

28-летний Кокорин выступает за "Зенит" с января 2016 года. Всего он провел за петербургский клуб 92 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 12 результативных передач. С октября 2018 по сентября 2019 года футболист сидел сначала в СИЗО, а затем в колонии общего режима за избиение нескольких человек.

Не пропустите: "Зенит" приравнял зарплату Кокорина к минимальной оплате труда. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ

Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов