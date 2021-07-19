Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)

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Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин забил гол на тренировке итальянского клуба, сообщает пресс-служба "фиалок".

Флорентийский клуб в своем твиттере выложил видео с голом российского игрока.

Напомним, что Кокорин перешел в "Фиорентину" зимой 2021 года из московского "Спартака".

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