Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин забил гол в товарищеском матче с клубом "Левико-Терме".
Кокорин открыл счет в первом тайме, реализовав пенальти.
В прошлом сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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