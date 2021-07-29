Кокорин забил первый гол за "Фиорентину" (видео)

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Российский нападающий флорентийской "Фиорентины" Александр Кокорин забил гол в товарищеском матче с клубом "Левико-Терме".

Кокорин открыл счет в первом тайме, реализовав пенальти.

В прошлом сезоне 30-летний Кокорин провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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