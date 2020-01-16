Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году
Питерский "Зенит" проводит первый зимний тренировочный сбор в Катаре.
В ходе подготовки к весенней части сезона футболисты "сине-бело-голубых" сыграли двухсторонний матч.
Счёт в этом поединке открыл нападающий Александр Кокорин. Это первый гол "Зенита" в 2020 году.
Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах pic.twitter.com/9FdIDzVXaL— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 15, 2020
Напомним, что Кокорин не принимал участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за проблем с законом.
Не пропустите: Болельщики "Зенита" выбрали лучший гол команды в первой части сезона. | http://soccernews.ru
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