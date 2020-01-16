Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году

Питерский "Зенит" проводит первый зимний тренировочный сбор в Катаре.

В ходе подготовки к весенней части сезона футболисты "сине-бело-голубых" сыграли двухсторонний матч.

Счёт в этом поединке открыл нападающий Александр Кокорин. Это первый гол "Зенита" в 2020 году.

Напомним, что Кокорин не принимал участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за проблем с законом.

Не пропустите: Болельщики "Зенита" выбрали лучший гол команды в первой части сезона. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА изменила схему команды года ради Роналду

УЕФА изменила схему команды года ради Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов