Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году

Питерский "Зенит" проводит первый зимний тренировочный сбор в Катаре.

В ходе подготовки к весенней части сезона футболисты "сине-бело-голубых" сыграли двухсторонний матч.

Счёт в этом поединке открыл нападающий Александр Кокорин. Это первый гол "Зенита" в 2020 году.

Александр Кокорин забивает первый (и пока единственный) гол в двустороннем матче на «Газпром»-тренировочных сборах pic.twitter.com/9FdIDzVXaL — ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 15, 2020

Напомним, что Кокорин не принимал участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за проблем с законом.

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