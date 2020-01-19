Кокорин забил супергол на тренировке "Зенита"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился потрясающим голом на тренировке петербургского клуба.
После навеса с фланга футболист отправил мяч в ворота ударом через себя.
Напомним, что 28-летний Кокорин не принимал участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за того, что сидел в тюрьме за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения форвард подписал контракт с "Зенитом" до лета 2020 года.
Не пропустите: Кокорин забил первый гол "Зенита" в 2020 году. | http://soccernews.ru
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