Кокорин забил супергол на тренировке "Зенита"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметился потрясающим голом на тренировке петербургского клуба.

После навеса с фланга футболист отправил мяч в ворота ударом через себя.

Напомним, что 28-летний Кокорин не принимал участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за того, что сидел в тюрьме за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения форвард подписал контракт с "Зенитом" до лета 2020 года.

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