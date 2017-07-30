Кокорин забил свой 50-й гол в чемпионатах России

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Кокорин забил свой 50-й гол в чемпионатах России

В матче третьего тура чемпионата России "Зенит" на выезде обыграл "Тосно" со счетом 1:0.

Единственный мяч на счету форварда питерцев Александра Кокорина. Этот гол стал для футболиста 50-м в матчах Премьер-лиги.

26-летний Кокорин стал 45-м игроком, который добрался до этой отметки. 

Не пропустите: "Тосно" - "Зенит" - 0:1 (обзор). | http://soccernews.ru

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