Кокорин забивает за "Зенит", несмотря на объявленный переход в "Сочи"
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин забил два гола в первом тайме товарищеского матча с катарским "Аль-Увайнах" (сейчас счет 2:0).
Футболист отметился голами на 6-й и 8-й минутах. Также он отличился на 3-й минуте, но арбитр не засчитал взятие ворот.
Ранее сообщалось, что 28-летний Кокорин на правах аренды перейдет в "Сочи". Несмотря на это, он вышел в основе команды на матч с катарцами.
Напомним, что футболист более года не принимал участия в официальных матчах, так как сидел в тюрьме за избиение трех человек в Москве.
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