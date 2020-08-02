Кокорин забрал у Мирзова 9-й номер в "Спартаке"

Теги спартак москваалександр кокоринрезиуан мирзов

Кокорин забрал у Мирзова 9-й номер в "Спартаке"

Новичок "Спартака" Александр Кокорин будет выступать в московском клубе под 9-м номером.

Отметим, что ранее под этим номером играл хавбек команды Резиуан Мирзов.

"Я связался с Мирзовым и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под 9-м, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно", - заявил Кокорин.

Напомним, что Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1".

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