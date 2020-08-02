Кокорин забрал у Мирзова 9-й номер в "Спартаке"
Новичок "Спартака" Александр Кокорин будет выступать в московском клубе под 9-м номером.
Отметим, что ранее под этим номером играл хавбек команды Резиуан Мирзов.
"Я связался с Мирзовым и объяснил, что для меня это принципиальный момент. Он отнесся с пониманием. С детства выступаю под 9-м, даже руководству сразу сказал, что для меня это очень важно", - заявил Кокорин.
Напомним, что Кокорин подписал со "Спартаком" контракт по схеме "3+1".
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