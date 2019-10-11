Кокорин занимается в общей группе "Зенита"
Футболисты "Зенита", которые не были вызваны в свои сборные, приняли участие в тренировке в Удельном парке.
Видео тренировки было выложено в интернет и на нем можно увидеть занимающегося в общей группе Александра Кокорина.
Напомним, что в сентябре Кокорин был выпущен из колонии по УДО. "Зенит" заключил с игроком соглашение, однако клубу не удалось зарегистрировать его для участия в играх РПЛ.
Отметим, что Кокорина смогут дозаявить на текущий сезон в январе 2020 года.
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