Кокорин завтра подпишет контракт с "Фиорентиной"

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Кокорин завтра подпишет контракт с "Фиорентиной"Нападающий "Спартака" Александр Кокорин практически игрок "Фиорентины".

Завтра, в первой половине дня, пройдет подписание контракта с "фиалками", а во второй половине форвард должен провести первую тренировку с новой командой, сообщает "Спорт-Экспресс".

Сегодня вечером Кокорин встречается за ужином с владельцем "Фиорентины" Рокко Коммиссо. Источники сообщают, что функционер сам захотел познакомится с футболистом поближе. 

Напомним, что сегодня Кокорин проходил медицинский осмотр.

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