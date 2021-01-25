Кокорин завтра подпишет контракт с "Фиорентиной"
Нападающий "Спартака" Александр Кокорин практически игрок "Фиорентины".
Завтра, в первой половине дня, пройдет подписание контракта с "фиалками", а во второй половине форвард должен провести первую тренировку с новой командой, сообщает "Спорт-Экспресс".
Сегодня вечером Кокорин встречается за ужином с владельцем "Фиорентины" Рокко Коммиссо. Источники сообщают, что функционер сам захотел познакомится с футболистом поближе.
Напомним, что сегодня Кокорин проходил медицинский осмотр.
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