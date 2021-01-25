Кокорин завтра подпишет контракт с "Фиорентиной"

Нападающий "Спартака" Александр Кокорин практически игрок "Фиорентины".

Завтра, в первой половине дня, пройдет подписание контракта с "фиалками", а во второй половине форвард должен провести первую тренировку с новой командой, сообщает "Спорт-Экспресс".