Кокорин заявил об улучшении состояния своего здоровья

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Кокорин заявил об улучшении состояния своего здоровья

Нападающий Александр Кокорин рассказал об изменениях в состоянии его здоровья.

"Спасибо, становится лучше. Адвокаты ничего не преувеличивали, но я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа", - сказал Кокорин.

Напомним, что в СИЗО 28-летний форвард жаловался на боли в колене после перенесённой более года назад операции.

Кокорин в худшем случае пробудет в тюрьме до декабря этого года. Возможно, его освободят раньше по УДО.

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