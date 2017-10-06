Кокорин: "Зенит" Луческу намного уступает нынешней команде"

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Кокорин: "Зенит" Луческу намного уступает нынешней команде"Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин объяснил, с чем связан прогресс в его игре в новом сезоне.

"Моя результативная игра объясняется новой позицией на поле? Нет, не новой позицией. Во-первых, сильнее команда. Предыдущая намного уступает этой. Во-вторых, я много забивал, когда играл именно впереди. Наверное, это лучшее, что у меня получается", - цитирует 26-летнего нападающего СЭ.

Напомним, Зырянов высказался о прогрессе Кокорина. | soccernews.ru

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