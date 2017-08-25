Кокорин: "Зенит" привык играть в Лиге Чемпионов"

Нападающий питерского "Зенита" Александр Кокорин после победы над "Утрехтом" признался, что хотел бы выступать не в Лиге Европы, а в Лиге Чемпионов.

"Счастливы, что выиграли, выполнили задачу. Но "Зенит" привык играть в Лиге Чемпионов, поэтому все хотят выиграть чемпионат, чтобы попасть в этот турнир" - сказал 26-летний футболист.

Напомним, что именно дубль Кокорина помог "Зениту" пробиться в групповой этап Лиги Европы. | http://soccernews.ru