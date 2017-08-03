Кокорин: "Зенит" проиграл ту игру , которую не должен был проигрывать"



Нападающий "Зенита" Александр Кокорин прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы от "Бней Иегуды" (0:1).

"Эмоции двоякие: вроде прошли дальше, но проиграли ту игру дома, которую не должны были проигрывать. Почему проиграли? Тяжело сказать. Не знаю. Может, недооценили соперника. После первой игры, может быть, думали, что всё будет полегче. Было ли боязно в конце? Да нет, наверное.

Связан ли такой результат с подготовкой к "Спартаку"? Да, состав у нас поменялся, но мы в любом составе должны обыгрывать такую команду. У нас такой тяжёлый график в последнее время, что может всё вместе быть", - приводят слова Кокорина российские СМИ.

Напомним, что "Зенит" вышел в следующий этап турнира по сумме двух встреч - 2:1.

Не пропустите: Манчини: "Поражения случаются при таком серьезном графике". | http://soccernews.ru