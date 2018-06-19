Кокорин: "Зениту" нужно реабилитироваться за прошлый сезон"

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Кокорин: "Зениту" нужно реабилитироваться за прошлый сезон"

Форвард "Зенита" Александр Кокорин надеется, что его команда сможет реабилитировать в сезоне 2018/19.

"Нам нужно реабилитироваться за прошлый сезон. Верю, что Семак наведёт порядок, разберётся во всем, а мы будем помогать ему на поле" - цитирует Кокорина официальный сайт "сине-бело-голубых".

Напомним, что "Зенит" завершил минувший сезон на пятом месте в РФПЛ и квалифицировался в Лигу Европы.

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