Кокорин живет в бывшем доме легендарного игрока "Фиорентины"

Теги фиорентинаалександр кокорингабриэль батистута

Кокорин живет в бывшем доме легендарного игрока "Фиорентины"Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Стало известно, где во Флоренции живет форвард "Фиорентины" Александр Кокорин.

Сообщается, что россиянин проживает в бывшем доме легенды "Фиорентины" Габриэля Батистуты. Дом располагается между площадью Микеланджело и отелем Вилла Кора.

Батистута играл в "Фиорентине" с 1991 по 2000 год. За этот период он провел 333 игры и забил 207 голов.

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