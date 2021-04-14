Кокорин живет в бывшем доме легендарного игрока "Фиорентины"

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Стало известно, где во Флоренции живет форвард "Фиорентины" Александр Кокорин.

Сообщается, что россиянин проживает в бывшем доме легенды "Фиорентины" Габриэля Батистуты. Дом располагается между площадью Микеланджело и отелем Вилла Кора.

Батистута играл в "Фиорентине" с 1991 по 2000 год. За этот период он провел 333 игры и забил 207 голов.

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