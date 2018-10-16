Кокорина и Мамаева могут поместить под домашний арест

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Кокорина и Мамаева могут поместить под домашний арест

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева могут поместить под домашний арест. С таким предположением выступил адвокат Андрей Кораблев.

"Крайне редко меняют меру пресечения в судебной практике. Суд может смягчить стражу на домашний арест. В львиной доле судебных постановлений применяется та мера пресечения, которую просит следствие. Если оно просит стражу, суд избирает стражу. Но по исключительным случаям суд отказывает в страже и избирает домашний арест. Поэтому в данной ситуации домашний арест возможен. Думаю, что адвокаты рассчитывают не на полный отказ в избрании меры пресечения, а они будут просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В этом деле есть шансы, что Мосгорсуд изменит меру пресечения на залог или домашний арест" - сказал Кораблев.

Напомним, что сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО "Бутырка". В следственном изоляторе они должны пробыть как минимум до 8 декабря.

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