Кокорина и Мамаева могут поместить под домашний арест

Нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева могут поместить под домашний арест. С таким предположением выступил адвокат Андрей Кораблев.

"Крайне редко меняют меру пресечения в судебной практике. Суд может смягчить стражу на домашний арест. В львиной доле судебных постановлений применяется та мера пресечения, которую просит следствие. Если оно просит стражу, суд избирает стражу. Но по исключительным случаям суд отказывает в страже и избирает домашний арест. Поэтому в данной ситуации домашний арест возможен. Думаю, что адвокаты рассчитывают не на полный отказ в избрании меры пресечения, а они будут просить избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. В этом деле есть шансы, что Мосгорсуд изменит меру пресечения на залог или домашний арест" - сказал Кораблев.

Напомним, что сейчас Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО "Бутырка". В следственном изоляторе они должны пробыть как минимум до 8 декабря.

Не пропустите: Кокорин и Мамаев хотят помолиться в церкви при СИЗО "Бутырка". | http://soccernews.ru