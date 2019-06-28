Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

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Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию

Федеральная служба исполнения наказаний дала согласие на этапирование в одну исправительную колонию нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

"Директором Службы принято решение направить всех четверых осуждённых в одну колонию, если они сами не будут возражать", - сказал заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.

Напомним, что суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

Осужденные в октябре прошлого года поучаствовали в двух драках в центре Москвы. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

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