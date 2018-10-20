Кокорина и Мамаева перевели в обычные камеры

Форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева перевели из карантина в обычные камеры, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Отмечается, что футболисты теперь содержатся в двухместных камерах СИЗО "Бутырка", а младший брат нападающего "сине-бело-голубых" Кирилл - в трёхместной.

При этом камера Кокорина-старшего оборудована системой видеосвязи с сотрудниками следственного изолятора.

Напомним, что в пятницу суд отказал спортсменам в переводе из СИЗО под домашний арест.

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