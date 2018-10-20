Кокорина и Мамаева перевели в обычные камеры

Теги александр кокоринпавел мамаев

Кокорина и Мамаева перевели в обычные камеры

Форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева перевели из карантина в обычные камеры, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Отмечается, что футболисты теперь содержатся в двухместных камерах СИЗО "Бутырка", а младший брат нападающего "сине-бело-голубых" Кирилл - в трёхместной.

При этом камера Кокорина-старшего оборудована системой видеосвязи с сотрудниками следственного изолятора.

Напомним, что в пятницу суд отказал спортсменам в переводе из СИЗО под домашний арест. 

Не пропустите: Дело труба: против Кокорина и Мамаева могут возбудить ещё два уголовных дела. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

"Барселона" объявила о первом зимнем трансфере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов