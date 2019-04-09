Кокорина и Мамаева привезли в суд с личными вещами

Полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого доставили в суд, где сегодня пройдёт очередное заседание по их уголовному делу.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", обвиняемых привезли с личными вещами. С чем это связано, пока неизвестно.

Стоит отметить, что сегодня суд рассмотрит материалы дела о драках в центре Москвы, которые были переданы следствием. Начало заседания - в 12:00 мск.

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