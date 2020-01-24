Кокорина уговорили перейти в "Сочи"

Форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин согласился перейти в "Сочи", сообщают российские СМИ.

Руководители обоих клубов уговаривали 28-летнего футболиста сменить команду, в итоге нападающий прислушался к ним и изменил решение о своём будущем.

Ожидается, что Кокорин присоединится к "Сочи" на втором сборе, который состоится в Турции с 27 января по 8 февраля.

А сегодня игрок продолжил заниматься с "Зенитом" в Катаре - он принял участие как в утренней, так и в вечерней тренировках.

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