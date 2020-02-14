Кокорина запечатлели в экипировке "Сочи"
Появилось новое подтверждение скорому переходу форварда Александра Кокорина из "Зенита" в "Сочи".
28-летний футболист уже одет в экипировку новой команды. Соответствующее фото было опубликовано в интернете.
Кокорин в компании Дениса Глушакова следил за товарищеским матчем между "Ахматом" и "Сочи".
Напомним, что аутсайдер РПЛ объявил об аренде скандального нападающего ещё 21 января, но на протяжении нескольких недель игрок отказывался менять команду.
Не пропустите: "Сочи" опубликовал заявление о ситуации с Кокориным. | http://soccernews.ru
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