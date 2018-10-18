Кокорину и Мамаеву официально предъявили обвинения

Форварду питерского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву официально предъявили обвинения.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. Так, он заявил: "В рамках расследования резонансного уголовного дела о побоях и хулиганстве следователями следственной части ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ "Побои" и ст. 213 УК РФ "Хулиганство" братьям Кокориным, П. Мамаеву и их четвертому соучастнику".

Напомним, РФС не определился с датой рассмотрения дела между "Краснодаром" и Мамаевым. | soccernews.ru